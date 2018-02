Der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) will zum 1. April die Preise für Wochen- und Monatskarten erhöhen. Laut VMT sollen die Tickets für Bus und Bahn zwischen Gera und Gotha um rund zwei Prozent teurer werden. Von den steigenden Preisen ausgenommen wären die Einzel- und Vier-Fahrtenkarten. Noch steht eine Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt aus. Das prüft den Beschluss des Verkehrsverbundes vom November 2017. Eine Sprecherin sagte MDR THÜRINGEN, für die Prüfung sei entscheidend, ob das Unternehmen damit wirtschaftlich arbeiten könne und die Preise für die Kunden noch bezahlbar seien. Nächste Woche werde mit einer Bewilligung aus Weimar gerechnet, so die Sprecherin.

Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelthüringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Von den höheren Preisen sind auch Schülerfahrkarten für Bahn, Busse und Straßenbahnen betroffen. Die können zwischen 20 Cent beim Wochenticket bis zu drei Euro bei der Monatskarte steigen. Der Geschäftsführer der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha verteidigte die höheren Preise. Uwe Szpöt sagte MDR THÜRINGEN, er hätte sich mehr gewünscht. Der Verkehrsverbund Mittelthüringen will mit den veränderten Tarifen seinen Kunden weiterhin einen leistungsfähigen Nahverkehr in den Städten und Landkreisen bieten. Dazu sei der Erhalt und Ausbau des Fuhrparks und der Infrastruktur sowie die Investition in moderne Vertriebs-und Informationssysteme notwendig. Neben begrenzten öffentlichen Mitteln, sei auch eine Tarifanpassung notwendig, hieß es vom VMT. Eine Woche bevor die neuen Tarife wirksam werden, muss der Verkehrsverbund Mittelthüringen sie veröffentlichen.