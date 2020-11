Störung 100.000 deutsche Vodafone-Kunden von Netzwerkproblemen betroffen

Am Montag waren mehr als 100.000 Kunden des Mobilfunkbetreibers Vodafone von einer Netzwerkstörung betroffen. Zwischen 14 und 17 Uhr konnten Kunden weder telefonieren noch ins Internet oder diese Dienste nicht in der gewohnten Qualität nutzen.

Am Dienstagmorgen teilte Vodafone mit, dass ein zentrales Steuerungselement für die Standorte München, Frankfurt und Berlin ausgefallen sei. Die Gründe dafür seien aber noch unklar.

Auch das Unternehmen 1und1 bestätigte am Dienstag "einige Einschränkungen im D-Netz" eines Netzpartners. Demnach liefen "mobile Telefonie und mobiles Internet nicht stabil". Die anderen großen Netzbetreiber Telekom und O2 hatten dagegen nach eigenen Angaben keine Probleme.

Nach Informationen des Senders rbb waren "wegen eines technischen Schadens" in Teilen Brandenburgs am Montagnachmittag auch die Notrufnummern 110 und 112 nicht erreichbar. Betroffen waren demnach mehrere Gemeinden im Landkreis Prignitz. Grund für die Teilausfälle waren Schäden an einzelnen Fest- und Mobilfunknetzen, wie der rbb mit Verweis auf die örtlichen Behörden mitteilte.