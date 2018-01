Der Ornithologe warnte davor, die aktuellen Zahlen zu positiv zu werten. Der generelle Abwärtstrend bei der Vogel-Vielfalt halte an. So sei in den zurückliegenden 30 bis 40 Jahren der Bestand an Haussperlingen um 60 Prozent, an Feldspatzen um 50 Prozent zurückgegangen. Bei den Staren gebe es zwei Millionen Brutpaare weniger, als noch vor einigen Jahren. Verantwortlich dafür macht Lieder den andauernden Einsatz von Insektiziden in der Landwirtschaft und das geringere Nahrungsangebot für Vögel, weil beispielsweise Weg-Ränder gemäht würden. Damit gingen auch Samen von Unkraut und Wildkräutern verloren.