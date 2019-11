In mehreren Thüringer Städten wurde am Sonntag der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Die zentrale Veranstaltung des Landes fand im Erfurter Landtag unter anderem mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dem katholischen Bischof Ulrich Neymeyr sowie Vertretern vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Die Stadt Bad Salzungen lud am späten Vormittag zu einer Gedenkstunde in den Rathenaupark. In Eisenach fand die Feier nach einem Bittgottesdienst am Turm der Georgenkirche statt. Gedenkveranstaltungen gab es unter anderem auch in Suhl, Altenburg, Heiligenstadt, Schmiedebach und Nordhausen. Die Feiern standen unter dem Leitthema "100 Jahre Volksbund".