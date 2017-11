In Thüringen haben zehn Prozent der Viertklässler eine Leseschwäche. Ihnen fällt das Zuhören schwer. Mit dem Vorlesetag am Freitag wollen Thüringer Politiker, unter anderem auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE), die Neugier auf Bücher wecken.

"Wenn Kinder nicht mit Büchern aufwachsen, haben sie es schwer gut lesen und schreiben zu lernen", sagt Nancy Lehmann, Leiterin des Lehrinstituts für Orthografie und Sprachkompetenz (L.O.S.) in Erfurt zum Vorlesetag am Freitag. Die Lehrerin testet, ob Kinder eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben. Vor zehn Jahren hat sie etwa in Sömmerda 60 Kinder in kleinen Gruppen von vier bis acht Kindern oder Einzelunterricht gefördert, in diesem Jahr sind es bereits 100 Kinder. Und das liegt nicht nur daran, dass das Förderinstitut über die Jahre bekannter geworden ist.

Jeder zehnte Viertklässler erfüllt die Mindeststandards nicht

Im Deutschunterricht können Kinder das Lesen und Schreiben festigen. Bildrechte: dpa Einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen im Auftrag der Kultusministerkonferenz zufolge können etwa zehn Prozent der Thüringer Viertklässler nicht ausreichend lesen und zuhören. Damit sind sie etwas besser als der bundesweite Durchschnitt. Einen Grund dafür sieht Lehmann darin, dass es zu wenig Deutschunterricht gibt. Somit könnten die Lehrer - vor allem aufgrund von großen Schulklassen - das Lesen und Schreiben zu wenig üben und festigen. "Eltern können das nicht leisten", sagt die Institutsleiterin. Die Kinder sollten möglichst zehn Minuten täglich laut lesen – je nach Vermögen Silben, dann Wörter und dann einfache Sätze. Dabei würden große Buchstaben das Lesen erleichtern. Ihr Motivations-Tipp für Lesemuffel: Lieblingsbücher in verteilten Rollen lesen.

Analphabetismus bei Erwerbstätigen weiter auf hohem Niveau

Analphabeten sind laut Experten in der Schule "irgendwie durchgerutscht". Bildrechte: IMAGO In Thüringen leben rund 200.000 funktionale Analphabeten schätzt Angelika Mede, Fachreferentin Alphabetisierung und Grundbildung beim Thüringer Volkshochschul-Verband e.V.. Sie könnten nicht ausreichend lesen und schreiben, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. In der Schule seien die Betroffenen irgendwie durchgerutscht. Mende hat so manche Leidensgeschichte gehört. Da wurden in der Schulzeit leere Blätter abgegeben und die "5" oder "6" durch eine mündliche Leistung dann kompensiert. Und so sind die meisten in der Schule "irgendwie durchgerutscht und nicht aufgefallen", erzählt die Referentin des Volkshochschulverbandes. Solange Helfer da sind, etwa um den Beipackzettel von Medikamenten oder Behördenschreiben zu verstehen, und sich auch der Berufsalltag nicht ändert, kämen die Betroffenen zurecht. "Brenzlig werde es, wenn sie selbst aktiv werden müssten", sagte Angelika Mende.

Landesausgaben für die Grundbildung sollen steigen

260.00 Euro sind in dem Haushaltsentwurf 2018/2019 zur Förderung der Alphabetisierung geplant. Bildrechte: Colourbox.de Mit dem Modellprojekt AlphaKommunal Transfer sollen zunächst in Jena, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Unstrut-Hainich-Kreis Teilnehmer für Grundbildungskurse gewonnen werden. Nach Angaben des Volkshochschul-Verbandes haben 2016 etwa 500 Teilnehmer einen Förderkurs an einer der 26 Thüringer Volkshochschulen besucht. Auch hier sind Lehrer Mangelware. Die Lehrenden erhielten für Integrationskurse für Flüchtlinge mehr Geld als die Volkshochschulen zahlen könnten.