Kritik an der Ministeriumsentscheidung kommt von der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Fraktionschef Mario Voigt sagte, die Union kämpfe für ein gesetzliches Verbot von Windrädern in Waldgebieten. In diesem Teilplan sei ein halbes Dutzend solcher Windvorrangflächen in Forstgebieten ausgewiesen. Dazu liege dem Landtag ein Gesetzentwurf der CDU vor, der kurz vor der Zielgeraden stehe. Das Ministerium hätte gut daran getan,die Entscheidung des Parlaments abzuwarten, anstatt Unruhe in Ostthürngen zu stiften, so Voigt weiter.