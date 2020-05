Die Zahl registrierter Waffen ist in Thüringen erneut gestiegen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden im vergangen Jahr knapp 135.000 Waffen und Waffenteile im Freistaat erfasst. Dabei stieg die Zahl der Komplettwaffen um etwa 2.000 auf rund 128.000 an. In den Daten sind keine Schreckschusswaffen, Luftdruckgewehre oder Reizstoffe enthalten. Der innenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Steffen Dittes, sagte, jede Waffe stelle auch eine potenzielle Gefahr dar. Er fordert eine gesellschaftliche Debatte über die Regulierung von Waffenbesitz.