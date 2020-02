Thüringens früherer CDU-Ministerpräsident Bernhard Vogel zeigt Verständnis für das Wahlverhalten der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. "Ich kann der CDU nicht von vornherein verübeln, dass sie den einzigen wählbaren Kandidaten gewählt hat. Sie konnte ja nicht ahnen, dass die AfD ihrem Kandidaten, der weiter kandidiert hat, nicht einmal eine Stimme gegeben hat", sagte der 87-Jährige in einem Interview mit dem "Deutschlandfunk".

Dass FDP-Landeschef Thomas Kemmerich mit den Stimmen von FDP, CDU und AfD zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde, sei "eine große Überraschung". Einen Tabubruch erkennt Vogel aber nicht, schließlich sei "ein Mann der Mitte" gewählt worden. "Ein Tabubruch wäre es gewesen, wenn wir einen Kandidaten der AfD gewählt hätten. Aber ich möchte doch mal feststellen: An der klaren Ablehnung der AfD besteht auch in der Thüringer CDU kein Zweifel und natürlich auch nicht an der Ablehnung der Linken."