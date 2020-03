Bei der vorangegangenen Ministerpräsidentenwahl am 5. Februar hatte die AfD-Fraktion ebenfalls einen eigenen Kandidaten nominiert: den parteilosen Bürgermeister Christoph Kindervater. Bodo Ramelow war ebenfalls angetreten. In den ersten beiden Wahlgängen hatte keiner der beiden Kandidaten eine absolute Mehrheit erzielt. Im dritten Wahlgang trat zudem FDP-Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich an. Für ihn votierten in geheimer Abstimmung 45 Abgeordnete, für Ramelow 44 und für Kindervater keiner. Ein Abgeordneter hatte sich enthalten. Kemmerich nahm die Wahl an.