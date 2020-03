Der alte Ministerpräsident Thüringens ist der neue. Der Linken-Politiker Bodo Ramelow wurde im dritten Wahlgang mit den Stimmen des rot-rot-grünen Bündnisses gewählt und steht jetzt einer Minderheitsregierung vor. Ein Ergebnis, das der Wähler bereits im ersten Wahl-Anlauf Anfang Februar hätte bekommen können. Doch an jenem 5. Februar wurde mit den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD ein Ministerpräsident Kemmerich von der 5-Prozent-Partei FDP gewählt.

Ein politischer Schachzug, völlig legal. Aber Machtpolitik ist nicht alles. Ein Aufschrei ging durch Deutschland. Der FDP-Politiker trat nach wenigen Tagen zurück. In den vergangenen vier Wochen seit der Wahl erlebten die Thüringer Wähler ein politisches Beben, das es in den 30 Jahren nach der Friedlichen Revolution so noch nicht gegeben hatte.