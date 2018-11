CDU-Bewerber Heym scheitert bei Wahl des Landtagspräsidenten

CDU-Fraktionschef Mike Mohring bei der Stimmabgabe. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Der CDU-Kandidat für das Amt des Thüringer Landtagspräsidenten, Michael Heym, ist bei der Wahl durchgefallen. Heym erhielt am Freitag im Landtag 40 Stimmen. Gegen ihn stimmten 48 Abgeordnete und damit zwei mehr, als die Koalitionsfraktionen von Linke, SPD und Grüne Abgeordnete stellen. Die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen hatten im Vorfeld erklärt, dass sie Heym für ungeeignet für das Amt halten. Die AfD hatte dagegen signalisiert, Heym wählen zu wollen. Die Wahl war geheim. Die Abgeordneten warfen ihre Stimmzettel nacheinander in eine Wahlurne.

Ein weiterer Kandidat wurde in der Plenarsitzung des Landtags am Freitag nicht aufgestellt. Die Koalitionsfraktionen gehen davon aus, dass CDU-Fraktionschef Mike Mohring in den kommenden Tagen einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin nennt. Linke-Fraktionschefin Susanne-Hennig Wellsow schrieb bei Twitter an Mohring: "Wir warten auf ihren neuen Vorschlag und akzeptieren nach wie vor ihr Vorschlagsrecht." Die CDU hat nach der Geschäftsordnung als stärkste Fraktion im Landtag das Vorschlagsrecht für den Präsidentenposten.