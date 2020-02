Regierungsbildung in Thüringen Das steht im Koalitionsvertrag

Auf Bundesebene wollen sich Linke, SPD und Grüne für die Einführung eines sogenannten Spurwechsels stark machen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wirbt seit Jahren dafür. "Wer seit Jahren in unserem Land lebt, unsere Sprache gelernt, sich integriert hat und arbeitet, muss in die Lage versetzt werden, dauerhaft in unserem Land bleiben und arbeiten zu können", hatte Ramelow vergangene Woche gesagt. - Linke, SPD und Grüne lehnen Abschiebungen aus Schulen, Jugendeinrichtungen oder Krankenhäusern ab. Außerdem soll das Beratungs- und Sprachkursangebot für Migranten weiter ausgebaut werden.