Im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl hatte Kemmerich geäußert, die unter rot-rot-grünen vereinbarten SPD-Ministerposten beibehalten zu wollen. Dem erteilten der bisherige Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und SPD-Fraktionschef Matthias Hey jedoch eine klare Absage. Sozialdemokratische Minister würden nicht mit einem von der AfD gewählten Ministerpräsidenten zusammenarbeiten, so Hey zu MDR THÜRINGEN.

SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte, die SPD sei paralysiert. Für die FDP sei das Ergebnis ein absoluter Tiefpunkt. Kemmerich habe das bewusst in Kauf genommen, jetzt sei es an ihm, eine Regierung zu bilden. Dirk Adams, Fraktionschef der Grünen, sprach von einem politischen Kulturbruch. "Es ist ein Tabubruch der deutschlandweit beachtet werden wird.“ Die Grünen seien jetzt in der Opposition und diese würde knallhart werden.