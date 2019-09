Nach Wahleklat Freie Wähler: Landesvorsitzender zurückgetreten

Nach dem Eklat um die nicht zugelassene Liste für die Landtagswahl ist der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Günter Brinkmann, zurückgetreten. Er habe die volle Verantwortung übernommen und die Konsequenzen gezogen, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Demnach wurde Mario Merten aus dem Kyffhäuserkreis bereits am Mittwoch vom Vorstand zum neuen kommissarischen Landesvorsitzenden gewählt. Der 53-Jährige war bisher stellvertretender Landeschef der Freien Wähler. Merten ist seit 2010 Bürgermeister in Rottleben (Gemeinde Kyffhäuserland) und auch als Kreistagsmitglied politisch aktiv.

Weil die Misere um die Landesliste auch bundesweit in der Partei für Aufregung gesorgt habe, war auch der Stellvertretende Bundesvorsitzende Gregor Voth zur Vorstandssitzung gekommen, so Merten. Voth habe sein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Freien Wähler in Thüringen mit einem selbst verschuldeten Formfehler ihre Chancen bei der Landtagswahl minimiert haben.