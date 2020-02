Regierungsbildung in Thüringen Hoff soll Agrarministerium weiterhin leiten

In einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung soll Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (die LINKE) das Agrar- und Infrastrukturministerium auch weiter geschäftsführend leiten. Das hat Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow am Dienstagabend mitgeteilt. Die Themen in dem Ressort sollten zur Chefsache werden, sagte sie.