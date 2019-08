Die Dimap-Umfrage drei Monate vor der Landtagswahl zeigt, dass eine Regierungsbildung nach den Landtagswahlen schwierig werden könnte. Eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen würde auf 44 Prozent der Stimmen kommen und wäre für eine Mehrheit auf Unterstützung von CDU oder AfD angewiesen. Doch die CDU hat eine Koalition mit der Linken bereits ausgeschlossen. Auch eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP fände keine Mehrheit. Zusammen kämen die vier Parteien auf 45 %. Auch in dieser Konstellation wäre ein Zusammengehen mit einer weiteren Partei (Linke oder AfD) unwahrscheinlich.

Komplizierter wird es noch dadurch, dass für eine Mehrheit der Landtagssitze unterschiedliche Prozentzahlen ausreichen: So genügten der CDU 2004 bei der Landtagswahl 43 Prozent für eine knappe absolute Mehrheit der Sitze. Hintergrund ist, dass die Sitze nur unter den Parteien verteilt werden, die mehr als fünf Prozent erreichen. 2004 waren mehr als 16 Prozent der Stimmen auf Parteien entfallen, die an der Hürde scheiterten.

Ein wahrscheinlicher Wahlausgang ist aber, dass keine Koalitionsvariante eine Mehrheit finden würde. Was passiert dann?

Kann man auch ohne Mehrheit in die Staatskanzlei einziehen?