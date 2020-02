Bei der Diskussion um mögliche Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten fiel sein Name gelegentlich hinter vorgehaltener Hand, offiziell traute er sich jedoch lange nicht aus der Deckung: Thomas Kemmerich. Doch der Thüringer FDP-Chef könnte womöglich seinen Hut noch in den Ring werfen. Wie zwei Tage vor der Abstimmung bekannt wurde, will der 54-Jährige in einem möglichen dritten Wahlgang antreten, sollten dann sowohl Ramelow als auch ein AfD-Kandidat noch zur Abstimmung stehen. Neben den Bewerbern von links und von rechts solle so ein "Kandidat der Mitte" zur Auswahl stehen, wie es bei der FDP hieß. Bildrechte: dpa