21. Februar: Linke, SPD, Grüne und CDU gehen aufeinander zu. Bodo Ramelow möchte sich am 4. März 2020 zum Ministerpräsident wählen lassen und eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung vereidigen. Die vier Fraktionen wollen einen Haushalt für 2021 verabschieden. Danach soll die Auflösung des Thüringer Landtags folgen, um den Weg für Neuwahlen am 25. April 2021 freizumachen. Nach der Thüringer CDU gibt später auch die CDU-Spitze in Berlin ihr "Go" für das Vorhaben.