Linke, SPD und Grüne in Thüringen wollen als Minderheitsregierung weiter ohne neue Schulden auskommen. Das geht aus einem Entwurf des Regierungsprogramms von Rot-Rot-Grün hervor. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sollen die niedrigen Zinsen dafür genutzt werden, um Altschulden abzubauen und zu investieren.

In diese Vorhaben will Rot-Rot-Grün unter anderem investieren:

Bei einem Sondierungstreffen am Mittwochnachmittag wollen Linke, SPD und Grüne letzte Punkte klären. Die Vereinbarung mit Projekten und Absprachen für eine Minderheitsregierung steht bereits weitgehend. Bei dem Treffen am Mittwoch geht es nach Angaben von Verhandlungsteilnehmern auch um das Vorwort zu dem 43-seitigen Papier, das weniger detailliert als ein Koalitionsvertrag ist. In dem Vorwort soll erneut die Frage nach der Bewertung der DDR als Unrechtsstaat beantwortet werden.