CDU-Chef Mike Mohring strebt eine CDU-geführte Minderheitsregierung der bürgerlichen Mitte an, wenn die FDP mit dem amtlichen Endergebnis in den Landtag einziehen sollte. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sprach Mohring über eine denkbare Regierung aus CDU, SPD, Grünen und FDP, also eine sogenannte Simbabwe-Koalition.