Regierungsbildung Ministerpräsident Ramelow strebt Wiederwahl im Februar an

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will sich im Februar im Landtag zur Wiederwahl stellen. Alle Parteien hätten sich bis dahin sortiert, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Landesparlaments in Erfurt.

Bereits am Samstag hatte CDU-Landeschef Mike Mohring seinen Verzicht auf eine Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt angekündiigt. In der CDU gibt es nach wie vor einen offenen Streit um den Kurs nach der Landtagswahl.

Auch die Thüringer Grünen haben nach der Landtagswahl personelle Konsequenzen gezogen. Sie teilten am Sonntagabend mit, Justizminister Dieter Lauinger gebe seine Ansprüche auf ein Ministeramt in einer neuen Regierung auf. Er werde zudem nicht mehr an den Sondierungsgesprächen mit anderen Parteien in Thüringen teilnehmen.