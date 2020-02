Kurz vor Ministerpräsidentenwahl Rot-Rot-Grün unterzeichnet neuen Koalitionsvertrag

Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung rückt immer mehr in Sicht. Am Dienstag unterschrieben SPD, Linke und Grüne ihren Koalitionsvertrag. Spannend wird es am Mittwoch: Dann steht die Wahl des Ministerpräsidenten an. Bodo Ramelow (Linke) will im Amt bleiben.