17 Thüringer CDU-Mitglieder haben Landespartei und Landtagsfraktion zu Gesprächen mit allen gewählten Parteien aufgefordert. In ihrem "Appell konservativer Unionspolitiker in Thüringen" geben sie CDU-Fraktionsvize Michael Heym ausdrücklich Rückendeckung.

Wahlkampfabschluss der CDU Thüringen: Innerhalb der Partei rumort es. Bei den Wahlen war die CDU nur auf Platz drei gelandet - hinter der AfD. Bildrechte: dpa

Die Unterzeichner formulieren ihre Erwartung, der Landesvorstand möge sich zu Heym bekennen. Die Angriffe gegen ihn müssten sofort beendet werden. Heym war auch innerparteilich in die Kritik geraten, nach Äußerungen, dass sich die CDU auch in Richtung AfD öffnen solle. Die Unterstützer des Appells erklären, Heym habe die Situation treffend analysiert. In einer freiheitlichen Gesellschaft könne es nicht sein, dass fast ein Viertel der Wählerstimmen bei Gesprächen über eine stabile Regierung außen vor bleiben solle. Die AfD war bei der Landtagswahl mit knapp 24 Prozent zweitstärkste Kraft geworden.