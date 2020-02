Orts- und Familiennamen können viel erzählen. Namenforscher Professor Jürgen Udolph klärt einmal pro Woche in der Servicestunde bei MDR THÜRINGEN - Das Radio über die Herkunft und Bedeutung von Namen auf. Zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat er sich für uns mal die Namen der möglichen Kandidaten angeschaut:

Die Spur des Namens Ramelow führt nach Vorpommern und Pommern. Dort gibt es zwei Ortsnamen mit diesem Namen, zum einen Ramelow nord-östlich von Neubrandenburg, zum andern Ramelow, heute polnisch Ramlewo, in Pommern. Aus einem dieser beiden Orte, denen ein slawischer Vorname zugrunde liegt, stammen die Vorfahren von Bodo Ramelow. Sie wohnten einst in einer Siedlung eines Slawen mit dem Namen Ramelow oder Romelow. In einem neuen Band des Ortsnamenbuchs für Polen findet sich zu Ramlewo die folgende Deutung: