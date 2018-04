Der künftige Bürgermeister von Bad Langensalza wird weniger verdienen als der scheidende Amtsinhaber Bernhard Schönau. Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend einem Vorschlag des FDP-Politikers Schönau zu, die Besoldungsstufe von B2 auf A16 zu reduzieren. Schönau hatte seine Vorlage mit der zurückgehenden Einwohnerzahl begründet. Der Haushalt könne so um rund 6.000 Euro im Jahr entlastet werden. Während der Abstimmung hatten vier Stadträte den Saal verlassen, weil sie am Sonntag für Schönaus Nachfolge kandidieren. Für die Wahl wurden sechs Kandidaten und eine Kandidatin zugelassen .

Bernhard Schönau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hauptamtliche Bürgermeister in Thüringen werden wie Beamte bezahlt. Die Eingruppierung richtet sich nach der Einwohnerzahl der Stadt oder Gemeinde. Die "Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit" lässt den Kommunalparlamenten dabei jeweils die Wahl zwischen einer höheren oder einer niedrigeren Besoldungsstufe. Bad Langensalza liegt in der Gruppe der Kommunen mit 15.000 bis 20.000 Einwohnern. Der Stadtrat kann damit für den Bürgermeister B2 oder A16 festlegen. Bei B2 liegt das Grundgehalt bei 7.800 Euro. A16 sieht in der Mindest-Besoldungsstufe 10 ein Grundgehalt von 6.604 Euro vor, wobei eine höhere Stufe möglich ist, weil - wie es im Gesetz heißt - "davor liegende Zeiten in einem Dienstverhältnis ... zu berücksichtigen" sind.