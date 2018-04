Bürgermeisterwahl Gräfenthal: Ein Schlossherr wird Bürgermeister

Am vergangenen Sonntag war nicht nur Landratswahl in Thüringen, sondern auch Bürgermeisterwahl. 120 Chefposten galt es neu zu besetzen. Und für diese Bürgermeisterposten in Städten und Gemeinden gab es thüringenweit 302 Bewerber. In 40, vor allem kleinen Gemeinden hatte sich nur ein Bewerber zur Abstimmung gestellt - in vier stand überhaupt kein Name auf dem Wahlzettel, so auch in Gräfenthal. Einen neuen Bürgermeister gibt es jetzt trotzdem.



von Uli Braumann