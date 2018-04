Kommunalwahl in Thüringen: Wähler zur Stichwahl in Kreisen und Kommunen aufgerufen

Stichwahlen um das Amt des Landrates finden in den Landkreisen Sonneberg, Gotha und Altenburger Land statt. Im Altenburger Land stehen der CDU-Kandidat Uwe Melzer und die Amtsinhaber Michaele Sojka von den Linken zur Wahl. In den beiden anderen Landkreisen wird es in jedem Fall einen neuen Landrat geben, da die bisherigen Amtsinhaber bei der Wahl vor drei Wochen nicht zur Wahl angetreten waren. Im Kreis Sonneberg können sich die Wählerinnen und Wähler zwischen dem CDU-Kandidaten Danny Dobmeier und dem Einzelkandidaten Hans-Peter Schmitz entscheiden. Im Kreis Gotha stehen der SPD-Kandidat Onno Eckert und der CDU-Kandidat Holger Kruse zur Wahl.

In den sechs kreisfreien Städten in Thüringen hatte am 15. April keiner der bisherigen Amtsinhaber auf Anhieb die Wiederwahl geschafft. In Weimar setzte sich der von CDU und Weimarwerk unterstützte Einzelbewerber Peter Kleine auf Anhieb durch. In Erfurt, Eisenach, Jena und Suhl mussten die jeweiligen Amtsinhaber in die Stichwahl gegen Herausforderer.