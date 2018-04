In der Gemeinde Kühndorf im Kreis Schmalkalden-Meiningen muss das Los die Bürgermeisterwahl entscheiden. Die beiden parteilosen Bewerber Tobias Gebel und Steffen Lieding erhielten beide jeweils 244 Stimmen. Wann der Losentscheid stattfindet, war am Sonntagabend noch unklar. Bereits vor sechs Jahren war eine Bürgermeisterwahl per Los entschieden worden - in Bad Berka. Hier gab es am Sonntag aber ein eindeutiges Ergebnis: Amtsinhaber Volker Schaedel von den Freien Wählern verlor sein Amt an Michael Jahn von der CDU.

Laut amtlichem Endergebnis lag die SPD bei den Wahlen in Landkreisen und kreisfreien Städten am Sonntag mit 32,6 Prozent vorn. Landesparteichef Wolfgang Tiefensee zog am Abend ein gemischtes Resümee: Erstmals stelle die SPD seit 1990 in Thüringen sieben Landräte, erklärte er. Andererseits schmerze die Niederlage von Amtsinhaber Albrecht Schröter bei der Oberbürgermeisterwahl in Jena. In Erfurt habe Oberbürgermeister Andreas Bausewein souverän gewonnen, Michael Klostermann in Eisenach einen Achtungserfolg erzielt. Erfreut zeigte sich Tiefensee über Siege bei den Bürgermeisterwahlen in Ohrdruf, Bad Sulza und Kölleda. Zudem sei er auch erleichtert, "dass die AfD in Gera in die Schranken gewiesen wurde".