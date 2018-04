Bei den Kommunalwahlen am Sonntag in Thüringen hat kein Oberbürgermeister der sechs kreisfreien Städte sein Amt im ersten Wahlgang behaupten können. Im Gegenteil: Zwei Oberbürgermeister - Stefan Wolf in Weimar und Viola Hahn in Gera - unterlagen klar ihren Konkurrenten und wurden abgewählt. Neuer Oberbürgermeister von Weimar wurde der von CDU und Weimarwerk unterstützte parteilose Kandidat Peter Heine. In Erfurt, Eisenach, Jena und Suhl müssen die Amtsinhaber jeweils in die Stichwahl am 29. April. In Gera gehen der parteilose Kandidat Julian Vonarb und der AfD-Kandidat Dieter Laudenbach in die Stichwahl.