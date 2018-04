Kommunalwahl Thüringen wählt neue Landräte und Bürgermeister

In ganz Thüringen werden am Sonntag neue Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt. In 14 der 17 Landkreise und den sechs kreisfreien Städten werden die neuen Verwaltungschefs gewählt. Außerdem finden in 100 kreisangehörigen Städten und Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt, unter anderem in Altenburg, Heiligenstadt, Gotha, Greiz, Arnstadt, Sondershausen, Ellrich, Eisenberg, Pößneck, Rudolstadt, Saalfeld, Meiningen, Oberhof, Schmalkalden, Sömmerda, Steinach, Mühlhausen, Bad Salzungen und Apolda. In 71 dieser Kommunen werden hauptamtliche Bürgermeister gewählt, in den anderen 29 geht es um die Wahl von ehrenamtlichen Bürgermeistern.