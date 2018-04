Bei der Stichwahl am Sonntag gibt es in Erfurt einen neuen Briefwahl-Rekord. Mit rund 18.500 Briefwählern seien es etwa 6.000 mehr als bei der Oberbürgermeisterwahl vor sechs Jahren, sagte Wahlleiter Rainer Schönheit MDR THÜRINGEN. Dreiviertel aller Briefwähler hätten die Unterlagen für die Stichwahl gleich beim ersten Wahlgang am 15. April mit beantragt. Um die Stimmen am Sonntag zügig auszählen zu können, hat die Stadt die Zahl der Wahlvorstände von 15 auf 24 aufgestockt. In Erfurt stellen sich SPD-Amtsinhaber Andreas Bausewein und CDU-Herausforderin Marion Walsmann der Stichwahl. Insgesamt sind 172.000 Erfurter wahlberechtigt.