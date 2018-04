Von einem Schaden von mindestens 5.000 Euro geht beispielsweise Die Linke in Thüringen aus. Vor allem in Eisenach und Altenburg verschwanden hunderte ihrer Wahlplakate. Oft seien aber auch Großplakate verunstaltet worden mit Beleidigungen oder Stasi-Vorwürfen, sagte Landesgeschäftsführerin Anke Hofmann-Domke MDR THÜRINGEN. Die SPD sieht den Vandalismus geringer als im Bundestagswahlkampf. Laut Landesgeschäftsführer Michael Klostermann wurden in Erfurt und Eisenach Plakate umgeworfen, vereinzelte Schäden gab es in Gotha, Jena und Sondershausen. Finanziell sei kein Verlust entstanden, die Partei habe sich vertraglich abgesichert. Zerstörte Plakate wurden erneuert. Von flächendeckenden Kampagnen könne keine Rede sein. Kaum nennenswerte Beschädigungen von Wahlplakaten melden auch die Thüringer Grünen.

Ein zerstörtes AfD-Plakat (Archiv) Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Unterschiedlich fallen die Bilanzen von CDU, AfD und FDP aus. So wurden allein im Raum Weimar mindestens 800 Wahlplakate der Union zerstört. Landesgeschäftsführerin Evelin Groß sagte MDR THÜRINGEN, der Kreisverband der Partei habe Anzeige erstattet. In den anderen Regionen habe es zwar auch Vandalismus gegeben, aber bei weitem nicht in diesem Ausmaß. Der AfD bereitete der Vandalismus vor allem in den kreisfreien Städten Probleme. Wie Sprecher Torben Braga sagte, wurden dort fast 40 Prozent der Plakate zerstört. Einige seien ausgewechselt worden, einige nicht. So seien etliche verunstaltete Großflächen-Plakate stehen geblieben, als sichtbares "Zeichen der Ausgrenzung" seiner Partei, so Braga wörtlich. In ländlichen Regionen habe es kaum Schäden gegeben.



Die Liberalen hatten vor allem in Jena massive Probleme, wo schon zu Beginn des Wahlkampfes fast 70 Prozent der Plakate gestohlen und große bedruckte Planen zerschnitten wurden. Das sei ein Grund dafür gewesen, in Erfurt beispielsweise auf kleinformatige Wahlwerbung zu verzichten, so FDP-Landesgeschäftsführer Tim Wagner. In anderen Landesteilen habe es dagegen keine Probleme gegeben, die Verlustquote lag laut Wagner bei "normalen" zehn Prozent.