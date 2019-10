Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Mit meinen Ideen und Vorschlägen im Rahmen meines Ehrenamtes als Kreisheimatpfleger stoße ich in Politik und Verwaltung oftmals auf taube Ohren. Ein Problem das die meisten engagierten Bürger und Vereine kennen. Da in vielen Teilen Thüringens das Ehrenamt in einer kritischen Situation ist und damit die Thüringer Volkskultur als Ganzes droht verloren zu gehen, ergriff ich das Angebot der Freien Wähler selbst politisch aktiv zu werden. Weiterhin fehlt es auch an bekannten, in der Öffentlichkeit stehenden Persönlichkeiten, die nachhaltig, über den Wahlkampf hinaus, als Führsprecher für bürgerliches Engagement eintreten. Durch meine Kandidatur und die damit verbundene Aufmerksamkeit, versuche ich diese Lücke zu schließen.