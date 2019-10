Ich bin lebensfroh, habe immer ein wachsames Auge und ein offenes Ohr für die Mitmenschen und Bürger, für dich ich mich privat und politisch engagiere. Wer mit mir arbeitet, kann sich auf mich verlassen. Ich stelle Unzureichendes in Frage, systematisiere Problemlagen und bin gern an der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen beteiligt - so lange bis es passt. Im Übrigen bin ich ein grenzenloser Optimist.

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich bin eine Frau mit Politik- und Lebenserfahrung,aber keine Berufspolitikerin. Ich hatte ein Leben vor der Politik und werde eins danach haben. Ich arbeite gern mit und für Menschen und habe Freude daran, meinen Beitrag zu leisten, dass unser Land gut organisiert ist und das Zusammenleben funktioniert. Mein Motto: Politik mit Kopf, Herz und Hand. Ich ordne Dinge, habe das Herz am richtigen Fleck und packe an, wo es nötig ist. Ich bin hartnäckig bei der Suche nach Lösungen und Kompromissen. Das waren gute Voraussetzungen für die Arbeit in der Kommunalpolitik, die ich gern in meine Arbeit im Landtag einbringen möchte - für die Menschen meiner Heimatstadt Jena und für die Bürger im Freistaat Thüringen.