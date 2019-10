Was ist Ihre größte Stärke?

Ich besitze ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich erhole mich am liebsten zu Hause.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Es ist vieles wichtig für das Leben der Menschen in Thüringen. Das Lebensumfeld der Thüringer Bürgerinnen und Bürger wird durch die Entscheidungen im Parlament stark bestimmt. Mir ist wichtig allen Menschen in Thüringen ein gutes Leben in der Stadt und auf dem Land zu ermöglichen.