Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

„Ganz oder gar nicht“ war schon immer meine Devise. Ich engagiere mich seit 2007 intensiv im kommunalpolitischen Bereich. Ich möchte durch meine Vernetzung innerhalb der regionalen Ebene auf Landesebene dazu beitragen, dass wir den vor fünf Jahren begonnenen Weg weiter erfolgreich fortsetzen. Ich möchte in meinem Wahlkreis dabei mitarbeiten, die Herausforderungen der Zeit mit sozialer, ökologisch nachhaltiger Politik in allen Lebensbereichen zu lösen und dabei alle Bevölkerungsschichten mitnehmen und jede Altersgruppe einbeziehen.

In der Kreisstadt Eisenberg, also in meinem Wahlkreis, muss die Polizeiinspektion wieder dauerhaft ansässig werden. Für ein Mittelzentrum ist es nicht vertretbar ohne eine solche Institution zu existieren. Dies gilt ebenso für die Stationierung einer Rettungswache in jeder größeren Stadt und die Unterstützung der (oft) freiwilligen Feuerwehren.