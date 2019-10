Als 16-jähriger Schüler schloss ich mich der Friedens- und antifaschistischen Bewegung an. Ich war jahrzehntelang aktiver Gewerkschafter, ob als Kreisjugendausschussvorsitzender des DGB, Vertrauenskörperleiter der IG Metall oder Betriebsratsvorsitzender. Seit 44 Jahren bin ich Mitglied der MLPD (inklusive ihrer Vorläuferorganisationen) und aktuell Mitglied der Landesleitung Thüringen. Ich bin aktiv in der Umweltgewerkschaft und bei Solidarität International.

Was ist Ihre größte Stärke?

Ein unerschütterlicher Optimismus auf der Grundlage des tiefen Vertrauens in die Massen, dass wir gemeinsam eine befreite Gesellschaft, eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in Frieden und Völkerfreundschaft und in Einklang mit der Natur erkämpfen werden.