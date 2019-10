Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Am liebsten erhole ich mich im Winter im Thüringer Wald.

Ich möchte mit meiner Kandidatur zum ersten einen Generationswechsel der Verantwortungsträger im Thüringer Landtag befördern und zudem für Gera mit neuen Ideen die Entwicklung unserer Stadt beschleunigen. Zum Beispiel werde ich mich aktiv dafür einsetzen, dass endlich die Investition in ein neues Sommerbad in Gera voran kommt.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Die Frage der Mobilität steht in unserem Land vor einem gewaltigen Umbruch. Es gilt jetzt die Verkehrswende aktiv zu gestalten mit dem Ziel: Mehr Mobilität für alle. Dabei spielt die Schrittweise Kostebefreiung des ÖPNV eine zentrale Rolle.

Was wollen Sie für Thüringen erreichen ...

Bildung muss gebührenfrei zugänglich sein - vom Kindergarten bis zur Hochschule. Deshalb will Die Linke die Kita-Gebühren und die Hortgebühren abschaffen.

Forschung und Entwicklung ist ein Zukunftsfeld. Wir brauchen mehr Forschung und anschließend Start ups in der Folge, damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Thüringen wachsen können. Dafür bauchtes eine unbürokratische finanzielle Starthilfe für Studenten, die Ausgründungen versuchen. (revolvierende Fonds)

Im Bereich der Wirtschfaft kann Thüringen profitieren, wenn endlich die absurden Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Die Verkehrswende steht jetzt auf der Tagesordnung- für alle Einwoher und die Wirtschaft. Die Linke setzt auf eine Verlagerung der Transporte auf die Schiene, mit einem Ausbau des Schienennetzes in Thüringen und einer Qualitätsverbesserung - Ausbau und Elektrifizierung der MDV, mit Fernverkehrsanbindung auch für Ostthüringen. Wir brauchen einen alltagstauglichen Ausbau der Radwegeinfrastruktur und kostenfeien ÖPNV. Damit gelingt am Ende mehr Mobilität für alle.

Hier sollten die Mittel auf eine Erhöhung der Ansprechpartner und Präsenz im öffentlichen Raum konzentriert werden - einen Geheimdienst brauchen wir in Thüringen nach all den fatalen Fehlleistungen n der vergangenheit mit Sicherheit nicht mehr.

Vervollständigen Sie bitte den Satz: In fünf Jahren sollte es in Thüringen ...

In fünf Jahren sollte es in Thüringen einen kostenfreien ÖPNV geben, genauso wie in Luxemburg, zudem sind auch die Kindergärten und Horte als Bildungseinrichtungen kostenfrei nutzbar.