Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Auf einem Mountenbike, auf einer Tour durch den Thüringer Wald, z.B.: in der Röhn oder an der Bleilochthalsperre.

Am besten etwas, was man zum Überleben braucht, Feuerzeug, Messer, Zelt

Ich werde durch meine Arbeit in der Kommunalpolitik in unserer Region mit der Partei Die Linke stark in Verbindung gebracht. Durch meine Arbeit bei einem Abgeordneten des Thüringer Landtages bin ich intensiv mit der Arbeitsweise und dem Aufbau von Landespolitik verbunden. Somit hat mich der Bekanntheitsgrad in Gotha und die Herausvorderung zu neuen Arbeitsfeldern im Thüringer Landtag dazu bewogen als Direktkandidat für Gotha zu kandidieren.