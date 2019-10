Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich stelle mich erneut zur Wahl, weil das Altenburger Land auch weiterhin eine deutliche und entschiedene Stimme in Erfurt braucht. Und weil ich will, dass unser Freistaat aus der politischen Mitte und nicht von den radikalen Rändern regiert wird.

Unsere Städte und Dörfer stärken! Thüringen hat Steuereinnahmen in Rekordhöhe, aber vor Ort kommt viel zu wenig davon an. Wir müssen jetzt in unsere Zukunft investieren - für das, was uns wichtig ist: gute Schulen und Kitas, sichere Straßen, schnelles Internet und ein aktives Vereinsleben.