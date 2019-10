Cordula Eger (Die Linke)

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Mit Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten haben wir schon viel erreicht. Ich will helfen, diesen Weg weiter zu gehen für ein Thüringen, in dem der soziale Zusammenhalt stark ist, es für alle gerecht zugeht, in dem die Menschen sich sicher fühlen, frei von Sorgen und Zukunftsängsten. Auch unsere Region soll an der positiven Entwicklung Thüringens weiter teilhaben können.