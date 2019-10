Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In Stützerbach. Ich habe schon als Kind Baden im Waldbad oder das Wandern auf dem Kickelhah mit anschließenden leckeren Klößen im Auerhahn geliebt und entdecke bis heute nun mit meinen Kindern in der Umgebung immer wieder wunderschöne neue Ecken

Viele Menschen kritisieren zu Recht, dass einigen Politikern der Praxisbezug zum ganz normalen Alltag fehlt. Ich habe viele Jahre als Stadträtin mich erfolgreich eingesetzt für wichtige lokale Projekte wie den Erhalt des Dreibrunnenbades, Schaffung des großen Gemeinschaftschulenstandortes Hochheim, als auch eine neue Schulsporthalle für das Heinrich-Mann-Gymnasium und die Kooperative Gesamtschule in Erfurt. Jetzt möchte ich als Erfurter Ärztin im wahrsten Sinne des Wortes mehr Praxis in die Thüringer Politik bringen.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Angesichts des immer stärker werdenden Pflege- und Ärztemangels hier mit Mut und Verstand entgegen zu steuern und die Gesundheit der Thüringer zu schützen. Das geht nur mit thüringenweit höheren Löhnen in der Pflege, mit mehr Aus- und Fortbildung in der Pflege, modernen Versorgungskonzepten als auch mehr Medizinstudenten, die auch nach ihrem Abschluss noch in Thüringen bleiben wollen.