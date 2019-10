Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Ich will, dass jeder Mensch gut in Thüringen leben kann. Egal ob jung oder alt, Mann oder Frau, in der Stadt oder im ländlichen Raum. Dafür brauchen wir gleichwertige Lebensverhältnisse. In der aktuellen Legislaturperiode haben wir mit dem Landesprogramm Familie und der Stärkung der Mitbestimmung junger Menschen einen wichtigen Beitrag dazu geleistet.