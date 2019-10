Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Weil sich auch wir "kleinen Leute" - Arbeiter und Angestellte - in Thüringen in die Politik einmischen müssen und dies auch können. Ich möchte die MLPD und das Internationalistische Bündnis bekannt machen: Wir haben einen Plan für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung - den echten Sozialismus. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können und möchten allen Mut machen: Werdet selbst aktiv, damit sich wirklich was ändert.