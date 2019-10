Rebellische Jugend, aktiv gegen den Vietnamkrieg; Kampf für eine befreite Gesellschaft; bin gewerkschaftlich organisiert in der GEW, Mitglied im überparteilichen Wahlbündnis Eisenacher Aufbruch. Gemeinsam mit Fritz Hofmann Moderatorin der Eisenacher Montagsdemonstration. Seit Jahren bin ich Betreuerin auf dem Sommercamp des Jugendverbandes Rebell in Truckenthal in Thüringen; Besonders fühle ich mich mit dem Befreiungskampf des kurdischen Volkes verbunden und mit allen Unterdrückten auf dieser Welt. Aktiv in der Flüchtlingssolidarität; Es verbinden mich viele Freundschaften mit Migranten und Flüchtlingen.