Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Den Energie- und Techniksektor in den Hauptfokus zu stellen, um eine Steigerung in Leistung und Effizienz zu erreichen - damit die Energiewende zumindest regional gelingen kann.

Das Mobilitätsversprechen der Grünen ist, dass in jeder Stunde ein Bus/Mobile die ländlichen Regionen mit der Stadt verbindet. Damit dieses Angebot attraktiv und bezahlbar wird, haben wir ein Ein-Euro-Ticket für Schüler*innen und Co., ein Zwei-Euro-Ticket für Berufstätige auf die Agenda geschrieben.

Diese brennende Frage unserer Zeit steht für mich an erster Stelle: Sie ist für alle Menschen auf dieser Erde existenziell und wurde in der Vergangenheit nur zögerlich angegangen. Wir haben die dringende Pflicht gegenüber unseren Kindern und der darauffolgenden Generationen zu reagieren. Die Versäumnisse der Vergangenheit müssen ausgeglichen werden. Deswegen will ich die Politik unserer Umweltministerin weiter unterstützen. Das Klimagesetz war ein Schritt in die richtige Richtung.