Mein politischer Werdegang ist eine aktive kämpferische Gewerkschaftsarbeit als Vertrauensfrau und zeitweise Betriebsrätin, gemeinsam mit meinen KollegInnen unsere Interessen selbst in die Hand zu nehmen und sich zu organisieren. Schon in jungen Jahren habe ich mich gegen das Aufkommen von faschistischen Kräften engagiert und eine geduldige Aufklärung geleistet.



Ein großes Anliegen ist mir die Rettung der Umwelt, besonders auch des Thüringer Waldes vor der Profitwirtschaft, sowie die Sorge um den Weltfrieden, wo ich seit Jahrzehnten auf die Straße gehe und unter meinen Kollegen eine Überzeugungsarbeit leiste. Dabei war und ist es mir wichtig die Ursachen der Probleme zu erkennen und für eine konsequente Alternative zum Kapitalismus einzutreten.



Das Internationalistische Bündnis mit der MLPD habe ich als zuverlässige, theoretisch fundierte und sehr schöpferische Kraft, wo Wort und Tat eine Einheit sind kennen und schätzen gelernt. Der Mensch steht als Ganzes im Mittelpunkt und Solidarität wird in allen Lebensfragen praktiziert. Die Mitglieder sind die "Herren" der Organisation. Sie kuscht nicht vor den Mächtigen und vertraut in die Kraft der Menschen.



Ein besonderes Anliegen ist mir die Einheit der Menschen von Ost und West, gegen die Spaltung durch Niedriglohnsektoren, sowie dem unwürdigen Umgehen ihrer Lebenserfahrungen. Das gegenseitige Lernen von beiden Teilen Deutschlands, den positiven Aufbaujahren in der ehemaligen DDR, aber auch aus dem Verrat am Sozialismus, auch mit bitteren Enttäuschungen, ist ein Trumpf um daraus Lehren zu ziehen für die Zukunft der Jugend - dem echten Sozialismus weltweit.