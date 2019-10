Ich engagiere mich bei den Freien Demokraten, weil ich überzeugt bin, dass wir den Menschen mehr zutrauen müssen und weil sie die einzige Partei sind, die die demokratischen Strukturen vor Ort nicht zerschlagen will. Stattdessen wollen wir die Verwaltung der Landeaufgaben, wo fast alle Kosten entstehen, straffen. Ich bin FDP-Kreisvorsitzender in Weimar und kandidiere auf der Landesliste der FDP auf Platz 6.

Was ist Ihre größte Stärke?

Was ist Ihre größte Schwäche?

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

In der Kultur- und Parkstadt Weimar.

Warum haben Sie sich als Direktkandidat zur Wahl gestellt? Ich bin Stadtrat in Weimar. Und Landes- und Kommunalpolitik sind vielfältig verzahnt. In der Gemeinde bekommt man die Probleme die die Landespolitik lösen muss, unmittelbar mit. Und man bekommt auch unmittelbar mit, wie sie Landesgesetze- und Entscheidungen vor Ort auswirken.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Was wollen Sie für Thüringen erreichen…

Das berechtigte Vertrauen der Thüringer in ein sicheres Leben in Freiheit.

Dass wir unseren vernünftigen Anteil an der Eindämmung der Erderwärmung leisten - und Anstöße und Hilfen dort geben, wo der Löwenanteil des Klimaschutzes liegt: neue Technik in Ländern zur Verfügung stellen, die noch ganz kllimaschädlich wirtschaften und für Aufforstungen im großen Stil in Ländern wie Brasilien, Kanada und Russland werben.