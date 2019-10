Denny Jankowski (AfD)

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Am liebsten erhole ich mich in Thüringen beim Wandern durch die wunderschönen Wälder und beim Besichtigen der unzähligen Burgen und Schlösser.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass Familien und Kinder wieder an erster Stelle in der Thüringer Politik stehen. Die Bejahung der Elternschaft im Sinne einer Kultur des Lebens ist für mich ein Leitgedanke zukunftsweisender Familienpolitik. Besonders wichtig ist für mich die Einführung eines Familiengeldes, um Eltern zu ermöglichen sich frei von finanziellen Zwängen zwischen Berufstätigkeit oder Erwerbspause zu entscheiden.

Ich werde mich dafür einsetzen, dass das gegliederte Schulsystem erhalten bleibt. Nur ein differenziertes Schulsystem kann den unterschiedlichen Leistungsvermögen der Schüler gerecht werden. Was wir brauchen ist eine Kontinuität in den Bildungssystemen, denn jeder Schaden der durch unausgegorene Bildungsexperimente hervorgerufen wird, gefährdet unsere Kinder. Besonders wichtig für den ländlichen Raum ist, dass die Schulen dort erhalten bleiben.

Sicherheit steht für mich an erster Stelle. Die Polizei ist aufgezehrt durch jahrelange "Polizeireformen". Diese Reformen haben nur eins bewirkt, die finanziellen Mittel wurden immer weiter gestrichen und Personal abgebaut. Das Ergebnis ist, dass sich große Teile der Bevölkerung nicht mehr sicher fühlen, da die Polizei teilweise ihren Aufgaben nicht mehr nachkommen kann trotz Unmengen an Überstunden. Deswegen werde ich mich dafür einsetzen, dass die finanziellen Mittel der Polizei wieder deutlich aufgestockt werden.

Eine gesunde und artenreiche Umwelt stellt die Grundlage für uns und zukünftige Generationen dar. Ich will Schutzgüter wie Boden, Wasser, Luft, Landschaft, Tiere und Pflanzen bewahren. Meine Ziele in der Umweltpolitik sind daher unter anderem, den Landschaftsverbrauch zu vermindern, Schadstoffeinträge in Böden und Gewässer zu verringern und die Luftqualität zu verbessern. Einen weiteren Ausbau der Windenergie in Thüringen lehne ich ab. Er bringt mehr Schaden als Nutzen, insbesondere an Standorten, an denen eine Beeinträchtigung für Menschen, Tiere oder das Landschaftsbild auftreten.