Jens Cotta (AfD)

Wo erholen Sie sich in Thüringen am liebsten?

Zunächst um der AfD im Kyffhäuserkreis ein bekanntes Gesicht zu geben. Als Person stehe ich für einen offenen, ehrlichen und authentischen Politikstil, der die Bürgernähe in den Vordergrund stellt und zwar nicht nur in der Wahlkampfzeit. In meiner kurzen politischen Karriere habe ich mit unserem Kreisverband und in den Vereinen sehr viel erreichen können und diesen Weg möchte ich konsequent weitergehen.